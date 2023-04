Nick Jonas kämpft mit dem Spielzeug seiner Tochter Malti

Nick Jonas (30) hat Schwierigkeiten mit dem Spielzeug seiner Tochter Malti! Im vergangenen Jahr ist der Sänger der Band Jonas Brothers zum ersten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Priyanka Chopra (40), die er im Jahr 2018 heiratete, brachten sie ihre Tochter mithilfe einer Leihmutterschaft zur Welt. Seitdem teilen die beiden ab und zu süße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs. Jetzt zeigt Nick die harte Realität mit dem Spielzeug seiner einjährigen Tochter!

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der 30-Jährige ein Video, in dem er es scheinbar nicht hinbekommt, das Bällebad von Malti zu verstauen. "Okay, also ich versuche herauszufinden, wie ich das hier, das ist ein Bällebad, in dem meine Tochter gespielt hat, zusammenfalten kann in diese Tasche", erklärt er zu Beginn und zeigt dazu eine Tasche, die viel zu klein für den Bälle-Pool aussieht. Das Video spielt sich im Zeitraffer ab – fast hätte Nick es geschafft, doch kurz davor reißt der Reißverschluss ab. Die Enttäuschung ist deutlich in seinen Augen zu sehen.

Auch wenn Malti bereits über ein Jahr alt ist, scheint sie dem Amerikaner immer noch viel Schlaf zu rauben. Ein TikTok-Filter verriet ihm, dass er wohl etwas Schlaf gebrauchen könnte. Den Clip kommentierte er mit den Worten: "Volltreffer."

Getty Images Nick Jonas im Januar 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2023

Getty Images Nick Jonas im Juli 2022

