"Noch gedulden": Wie steht es um HealthyMandys Kinderwunsch?

HealthyMandy gibt ein Update zum Embryo-Transfer. Die Influencerin und ihr Partner FitnessOskar hatten vor wenigen Monaten ihren kleinen Sohn tragischerweise verloren. Trotz unendlicher Trauer versucht das Paar mithilfe einer Kinderwunsch-Behandlung erneut schwanger zu werden. Zuletzt ließ die Blondine ihre Fans wissen, dass ihr bald schon Embryos eingesetzt werden. Jetzt korrigierte sie: Es wird nun wohl doch noch etwas länger dauern.

Auf Instagram teilte die 28-Jährige ein Foto mit ihrem Liebsten. Dazu erklärte sie den aktuellen Stand: "Wir sind davon ausgegangen, dass wir am Wochenende unseren kleinen Embryo eingesetzt bekommen. Doch wir müssen uns noch etwas gedulden." Es gebe aber keinen Grund zur Sorge: "Es sieht zwar bisher alles gut aus, aber meine Gebärmutterschleimhaut muss sich noch ein bisschen aufbauen, damit unser kleiner Schatz es richtig gemütlich hat."

Die beiden Netz-Bekanntheiten sind gegenüber ihrer Community offen in Bezug auf das Thema künstliche Befruchtung. So erklärte Oskar beispielsweise in einem YouTube-Video, dass es aus ärztlicher Sicht möglich sei, einen weiblichen Embryo einzusetzen. Aus ethischer Sicht wolle das Paar darauf aber verzichten. Ihre Tochter könne das IPEX-Syndrom, an dessen Folgen der kleine Rio verstorben war nämlich weitervererben: "Stellt euch einmal vor, unsere Tochter wird irgendwann älter und wir sagen zu ihr: 'Es kann sein, dass du ein Kind mit einer tödlichen Krankheit auf die Welt bringst.'"

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Webstars

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de