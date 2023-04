Tami sicher: Diese Girls sind Bachelor-Davids Favoritinnen

Tami Nehrbass weiß, wen Der Bachelor am interessantesten findet! David Jackson macht sich aktuell im TV auf die Suche nach seiner großen Liebe. Dafür nimmt er die Girls genau unter die Lupe. So drückte er nach Kandidatin Lisa Mieschke auch Rebecca Ries in der vergangenen Folge bereits einen Kuss auf die Lippen. Zwischen ihm und Tami hat es jedoch nicht gefunkt. Nach ihrem freiwilligen Ausstieg weiß die Blondine allerdings genau, auf wen David steht!

Im Promiflash-Interview spricht die 29-Jährige offen über ihren freiwilligen Exit. Dabei plaudert sie auch aus, wer es David ihrer Meinung nach am meisten angetan hat. "Ich denke, seine Favoritinnen haben sich recht schnell herauskristallisiert... und mit Chiara, Lisa und Angelina ist er auch super aufgestellt. Alles tolle Frauen", ist sie sich sicher.

In dem Gespräch erwähnt die Fitnessökonomin auch, dass sie hin und wieder darüber nachgedacht habe, wie es gewesen wäre, wenn sie nicht vorzeitig abgereist wäre. "Natürlich verändert sich die Sichtweise ein wenig, wenn man die Sendung jetzt schaut und auch Davids Reaktionen sieht. Dieses Feedback hat man eben dort nicht. Dass man dann auch noch als 'Favoritin' gilt, macht es natürlich noch krasser", erzählt sie Promiflash ganz offen. Dennoch habe sie zu dem Zeitpunkt ihres Exits keine Zukunft mit dem Influencer gesehen.

