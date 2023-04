Angela Ermakova wettert weiter heftig gegen Boris Becker!

Angela Ermakova ist stinksauer auf Boris Becker (55)! Die gebürtige Russin hatte vor über zwanzig Jahren eine Liaison mit dem Ex-Tennisprofi, während dieser noch mit seiner damaligen Frau Barbara (56) verheiratet gewesen war. Aus dieser Affäre entstand die Tochter Anna Ermakova (23). In seiner Doku machte Boris deutlich, dass er die heute 55-Jährige kaum gekannt habe. Das einstige Model behauptete das Gegenteil. Nun holt Angela erneut mit harten Worten gegen den Vater ihres Kindes aus!

Auf Instagram spielte sie am 1. April, dem Tag der Narren, in einem Beitrag auf Boris an. "Ich glaube, wir alle kennen eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft", begann Angela. "Er ist immer völlig aufgeblasen. Er zieht seine besten Klamotten an, um seine Fassade zu präsentieren, vergisst aber, seine Hose anzuziehen – um den Teil seines Körpers zu betonen, der ihn anleitet, anstatt seine Seele", hetzte sie außerdem.

Zuletzt hatte Annas Mutter bereits im Bild-Interview auf die Aussagen des einstigen Sportlers reagiert: "Wenn der Vater eine Geschichte wie diese immer und immer wieder verkauft, verkauft er seine Seele", hatte sie festgestellt. Sie hatte auch erklärt, dass sie bisher nicht auf Boris' Worte reagiert habe, um ihrer Tochter zusätzlichen Schmerz zu ersparen. "Ich liebe sie so sehr. Aber ihr Vater leidet an verbalem Durchfall und kann auch 23 Jahre nach diesem Ereignis nicht den Mund halten" hatte die frühere Kellnerin gemeint.

Panama Pictures / ActionPress Anna Ermakova und ihre Mutter Angela bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Getty Images Anna Ermakova, März 2023

