Hat Gigi Birofio DSDS-Peris in die nächste Runde gemogelt?

Wurde hier etwa geschummelt? Am Samstag performte Peris Achilleas Grigoriadis in der ersten DSDS-Liveshow Pietro Lombardis (30) Gewinnersong "Call My Name". Bei der Jury kam die Performance allerdings nicht so gut an. Der angehende Sänger musste einiges an Kritik einstecken. Sein Kumpel, der zweitplatzierte Dschungelcamp-Teilnehmer Luigi Birofio (23), unterstützte ihn dennoch tatkräftig aus dem Publikum. Doch hat Gigi Peris in die nächste Show gemogelt?

"Ich kümmere mich um dich, mach dir keinen Kopf", meinte Gigi, nachdem Peris sich dem Jury-Urteil gestellt hatte. "Ich habe noch meine Community, bisschen tricksen", zwinkerte er. Und auch in seiner Instagram-Story rührte der Realitystar ordentlich die Werbetrommel: "Also Leute, ihr habt es gehört, wir müssen jetzt bisschen Schummelei machen. Ruft an, tut es nicht für ihn, tut es für mich!", bat er seine Fans im Netz um Unterstützung – mit Erfolg. Denn Peris darf in der nächsten Liveshow erneut antreten und weiter um den Titel kämpfen.

Auch der Dschungelprinz scheint jetzt wohl eine Karriere als Musiker anzustreben. Auf Social Media teilte er vor wenigen Tagen eine Hörprobe seines ersten Songs "Grande Gigi". Die Reaktionen darauf waren jedoch eher bescheiden: "Ich feier dich, aber dieses Lied ist echt Müll."

Anzeige

Instagram / peri.grig Peris Achilleas Grigoriadis, "DSDS"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / peri.grig Peris Achilleas Grigoriadis, "DSDS"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, Realitystar

Anzeige

Glaubt ihr, Gigi hat dazu beigetragen, dass Peris in der Show bleiben darf? Ja, ich glaube schon! Nee, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de