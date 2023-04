In knappem Bikini: Britney Spears legt heiße Beach-Show hin

Britney Spears (41) lässt es im Urlaub krachen! Um die Sängerin gab es in den vergangenen Monaten eine Menge Schlagzeilen: Unter anderem sorgte der angeblich beunruhigende Gesundheitszustand der Musikerin für Gesprächsstoff, auch um die Beziehung mit ihrem Ehemann Sam Asghari (29) wurde viel spekuliert. Die Blondine hingegen betonte, dass es ihr gut gehe. Und das demonstrierte die "Gimme More"-Interpretin nun am Strand: Britney rekelte sich fröhlich im Wasser!

Auf Instagram postete Britney ein Video, in dem sie in einem neonfarbenen Bikini am Strand planscht – außerdem rekelt sie sich in dem Clip auch verführerisch in den Wellen und reibt sich mit Sand ein. Auch zu sehen ist ihr Freund Cade Hudson. Scheint so, als habe die 41-Jährige eine gute Zeit in der Sonne gehabt.

Ihre Follower konnten ihre Gedanken zu dem Clip nicht direkt teilen – Britney hat nämlich die Kommentarfunktion deaktiviert. Dafür kommentierten einige Fans aber in der Kommentarspalte von Mail Online. "Sehr beunruhigend, da es offensichtlich ist, dass sie ernsthafte Probleme hat", schrieb beispielsweise ein User.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears im Mai 2013

