Mamas Sport-Session: Das passt Rihannas Sohn so gar nicht!

Das gefällt ihm wohl gar nicht! Rihanna (35) feierte im Mai des vergangenen Jahres die Geburt ihres ersten Kindes. Ihr Sohn ist ihr Ein und Alles – doch er bekommt bald ein Geschwisterchen. Denn wie die "Desperado"-Interpretin während ihrer Super Bowl-Halbzeitshow bekannt gab, ist sie erneut schwanger. Der Unternehmerin ist wichtig, sich trotz Schwangerschaft nicht gehen zu lassen und sie macht regelmäßig Sport. Doch das stört ihr kleines Söhnchen wohl sehr!

Via Facebook teilt die "Fenty Beauty"-Gründerin einen Clip, der sie mit ihrem Kind auf dem Arm zeigt. RiRi trägt in dem Video einen schwarzen Sport-BH und anscheinend möchte sich die "Rude Boy"-Interpretin in ein kleines Work-out stürzen. Es scheint aber so, als wolle ihr Sohnemann sie davon abhalten. Die Sängerin untermalt ihren Beitrag mit den Worten: "Schaut, wer nicht möchte, dass seine Mama Sport macht." In dem Clip sind Kinderlaute im TV zu hören. Rihannas Baby scheint Fernsehen wohl vorzuziehen.

Der Kleine weicht anscheinend zu keiner Zeit von der Seite seiner Mutter – selbst wenn diese beruflich unterwegs ist. So wurde Rihanna vor wenigen Tagen mit ihm im Arm gesichtet, wie sie ein Fotostudio verließ. Mutter und Sohn scheinen besonders eng verbunden zu sein.

