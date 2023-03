Bei der Arbeit: Rihannas Sohnemann ist immer mit dabei!

Rihanna (35) ist eine echte Power-Mama! Der erste Sohn der Sängerin hatte im Mai vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt. Nicht mal ein Jahr später, während ihres großen Auftritts bei der Super Bowl-Halftime-Show verkündete die "Umbrella"-Interpretin völlig überraschend, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky (34) bereits ihr nächstes Kind erwarten. Nun wurde die baldige Zweifachmama gesichtet, wie sie beim Verlassen eines Studios ihren Sohn auf dem Arm trägt.

Bilder, die HollywoodLife vorliegen, zeigen die 35-Jährige gemeinsam mit ihrem kleinen Schatz. Sie habe wohl die ganze Nacht gearbeitet. In Los Angeles soll die Musikerin ein Fotoshooting absolviert haben – und der Nachwuchs ist offenbar immer mit dabei! Denn am Morgen danach wurde die Beauty abgelichtet, wie sie mit ihrem Kleinen, der in eine Decke gewickelt war, das Studio verließ.

Rihanna geht offensichtlich voll in ihrer Mutterrolle auf. Zuletzt hatte sie in einem Interview mit der britischen Vogue über das Mama-Dasein gesprochen: "Es hat sich viel verändert, aber es macht dich auch zu einer Konstanten. Du hast was zu tun."

Instagram / badgalriri Rihannas Sohn im März 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

Getty Images Rihanna im Februar 2023

