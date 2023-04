Nach Red Carpet: Doja Cat schämt sich nicht für unreine Haut

Doja Cat (27) ist mit ihren Fans ganz offen! Die "Woman"-Interpretin ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Looks. So bezaubert sie auf dem Red Carpet regelmäßig die Fotografen und Schaulustigen. Zuletzt tauchte sie im Baggy-Style bei den iHeartRadio Music Awards auf. Doch der Hollywood-Glamour entspricht nicht immer ganz der Realität. Doja Cat zeigt ihren Fans unmittelbar nach der Verleihung ihre unreine Haut!

In ihrer Instagram-Story postet die Rapperin eine Nahaufnahme von sich. Dabei trägt sie noch immer das Make-up vom roten Teppich. Was dort im Gegensatz zu dem Selfie jedoch nicht sichtbar war, waren die kleinen Pickel auf ihrer Stirn. Doja Cat scheut sich jedoch nicht, ihre unreine Haut in den sozialen Medien zu präsentieren und zeigt, dass selbst Stars und Sternchen nicht immun gegen die lästigen Unreinheiten sind.

Ihre Fans lieben die Musikerin für ihre Offenheit. "Ich liebe Doja dafür, dass sie ihr mit Pickeln gefülltes Gesicht teilt. [...] Für jemanden, der immer mit Akne zu kämpfen hatte, bedeutet das ganz viel", schwärmt ein User begeistert auf Twitter.

Getty Images Doja Cat im Oktober 2022

Instagram / dojacat Doja Cat nach den iHeartRadio Music Awards 2023

Getty Images Doja Cat bei den Billboard Music Awards 2022

