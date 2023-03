iHeartRadio Music Awards: Das waren die schönsten Looks!

Sie konnten auf dem roten Teppich strahlen! Es war wieder so weit und die iHeartRadio Music Awards wurden verliehen. Hierbei wurden die meistgespielten Musiker und Songs aller iHeartRadio-Stationen des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Stars wie Pink (43), Kelly Clarkson (40) oder auch Lenny Kravitz (58) rockten im Rahmen der Show die Bühne – doch wie jedes Jahr waren allein schon die Outfits der anwesenden Promis eine Sensation für sich. Das waren die beeindruckendsten Looks!

Heidi Klum (49), der deutsche Exportschlager schlechthin, tauchte in einem sexy blau-glitzernden Kleid auf, welches tatsächlich nur das Nötigste bedeckte. Doja Cat (27) hingegen kam in einem etwas verschlosseneren Look und präsentierte sich im Baggy-Style in schwarzer Hose, weißem Oberteil und mit einem beigefarbenen Pelzmantel. Die Pussycat Dolls-Ikone Nicole Scherzinger (44) setzte auf Eleganz und betrat den Red Carpet in einem rosafarbenen, bodenlangen Kleid. Pink, die im Rahmen der Award-Show den sogenannten ICON Award verliehen bekam, trug ebenfalls eine bodenlange Robe – jedoch in Schwarz und mit Streifen.

Auf einen Look in Schwarz setzte zudem auch Bebe Rexha (33), deren Outfit im Arm- und Schulterbereich in dunkles Gefieder überging. Die Innovator-Award-Gewinnerin Taylor Swift (33), die diesen Preis dank ihres Rekord-Albums "Midnights" entgegennehmen durfte, war wie gewohnt ein Hingucker: Sie entschied sich für einen glitzernden blau-grünen Hosenanzug mit Kapuze.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Bebe Rexha bei den iHeartRadio Music Awards 2023

Getty Images Taylor Swift im Rahmen der iHeartRadio Music Awards

Getty Images Pink, Sängerin

Getty Images H.E.R. während der iHeartRadio Music Awards 2023

Getty Images Kelly Clarkson, Popstar

Getty Images Becky G im Jahr 2023

