Zweite Schwangerschaft: Das sind Rihannas aktuellen Gelüste!

Rihanna (35) gibt ihren Fans Einblicke in ihre Schwangerschaft. Während ihres Auftritts beim Super Bowl hatte die Sängerin völlig überraschend verkündet, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Ihre große Babykugel hatte die "Diamonds"-Interpretin zuvor gekonnt versteckt. Doch seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft, lässt sie ihre Fans hin und wieder gern daran teilhaben. Jetzt verriet Rihanna sogar, wonach es ihr in ihrer Kugelzeit gelüstet.

In ihrer Instagram-Story hatte die 35-Jährige am Dienstag zwei Schnappschüsse ihres nackten XXL-Bauches geteilt. Ebenfalls auf den Bildern zu sehen: Teller voll mit Essen. Die Unternehmerin scheint derzeit vor allem Appetit auf Pasta zu haben. So genehmigt sie sich neben einer Portion Spaghetti auch noch Gnocchis in Soße. Die Fotos kommentierte Rihanna zum einen mit dem Wort "Autorestaurant" sowie einem Emoji, das eine Mutter zeigt, die ihr Kind füttert.

Doch welche Gelüste hatte die werdende Zweifachmama eigentlich während ihrer ersten Schwangerschaft? Im Februar des vergangenen Jahres hatte die Sängerin im Interview mit E! News ausgeplaudert, worauf sie nicht verzichten kann. "Ich esse all die Dinge, die ich normalerweise nicht esse: Sie wissen, dass ich Süßigkeiten hasse, und plötzlich verlange ich nach Keksen und Donuts", hatte Rihanna damals verraten.

Instagram / badgalriri Rihanna mit einem Teller Spaghetti

Getty Images Rihanna bei den Oscars 2023

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

