"Let's Dance"-Partnertausch: Drama war angeblich der Grund!

Das gab es noch nie bei Let's Dance! In der vergangenen Ausgabe der Tanzshow wurden die Paare vorübergehend neu gemischt: Alle Promi-Kandidaten bekamen einen neuen Profitänzer zugeteilt – mit dem sie dann die ganze Woche über trainiert haben und am Ende auch aufgetreten sind. Auch wenn nicht alle Fans die Tausch-Aktion verstanden haben, kam sie im Nachhinein ganz gut an. Aber was war eigentlich der Grund für den Partner-Switch bei "Let's Dance"?

Bild will aus Produktionskreisen erfahren haben, dass der Tausch veranlasst wurde, damit sich ein bestimmter Streit backstage abkühlt: Sharon Battiste (31) soll – wie vorige Gerüchte bereits angedeutet hatten – unzufrieden mit ihrem Trainer Christian Polanc (44) sein und sich anhaltend beschwert haben. "Sie versteht sich nach wie vor nicht mit Christian und man will weitere Skandale vermeiden", erklärte der Insider. "In der Öffentlichkeit sollte es keiner mitbekommen, dass es zwischen Sharon und Christian nur Stress gibt. 'Let's Dance' ist die erfolgreichste Show von RTL und soll unbedingt skandalfrei bleiben – und kein zweites DSDS werden."

Ob an diesen Behauptungen nun etwas dran ist oder nicht: Tatsächlich holte Sharon mit ihrem zwischenzeitlichen neuen Tanzpartner Valentin Lusin (36) das erste Mal die vollen 30 Punkte! Die beiden performten eine leidenschaftliche Rumba. In der kommenden Show wird die 31-Jährige aber wieder mit Christian tanzen müssen. Glaubt ihr, dass das wirklich ein Problem für sie ist? Stimmt ab!

Getty Images Valentin Lusin und Sharon Battiste bei "Let's Dance"

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

