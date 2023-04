Fans finden: "Let's Dance"-Sharon verdient 30 Punkte nicht!

Hat Sharon Battiste (31) etwa unverdient die volle Punktzahl abgeräumt? Die einstige Bachelorette beweist aktuell ihr Können auf dem Tanzparkett von Let's Dance. In der vergangenen Show stand etwas ganz Besonderes an: Das erste Mal in der Geschichte der Sendung gab es einen Partnertausch! Deshalb schwang die Beauty anstatt mit Christian Polanc (44) mit Valentin Lusin (36) das Tanzbein – und kassierte glatt die 30 Punkte! Die Fans überzeugte Sharon allerdings gar nicht.

Unter einem Instagram-Post von "Let's Dance" häufen sich empörte Kommentare wie: "30 Punkte? Zu viel. Als Laie sehe ich selten die Schrittfehler, die die Jury kritisiert. Bei diesem Tanz ist Sharon drei Mal gestolpert – ohne Jury-Kommentar! Wie jetzt?" oder "Es war gut, aber es waren Fehler in der Fußarbeit drin." Ein anderer User meint: "Herr Llambi achtet doch angeblich immer auf die Fußarbeit, Sharon hatte aber einen sehr unsicheren Stand. Ist das Herrn Llambi etwa entgangen?"

Für Sharon lief in der Show bisher vieles alles andere als glatt. Denn für die 31-Jährige war dies bereits der zweite Partnertausch. Ihr Profitänzer Christian fiel aufgrund einer Verletzung eine Woche aus. Stattdessen trat sie mit Alexandru Ionel (28) an.

Getty Images Sharon Battiste mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc, "Let's Dance"

Getty Images Alexandru Ionel und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

