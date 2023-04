Paul Mescal widmet seiner krebskranken Mutter rührende Worte

Paul Mescal (27) sorgt für einen emotionalen Moment! Der irische Schauspieler erlebt gerade einen regelrechten Höhenflug. Mit seiner Hauptrolle in dem Film "Aftersun" ist er quasi über Nacht zum Star geworden – und hat für seine Leistung sogar eine Oscar-Nominierung ergattert. Zur Verleihung der berühmten Goldjungen wurde der "Normal People"-Star von seiner krebskranken Mutter Dearbhla begleitet. Zu den Olivier Awards konnte sie Paul hingegen nicht begleiten – dennoch sprach der Ire über seine geliebte Mama...

Am Sonntagabend räumte der 27-Jährige einen Olivier Award ab. In seiner emotionalen Dankesrede widmete Paul unter Tränen seiner kranken Mutter rührende Worte: "Mama, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund." Später verriet der TV-Star, wie Daily Mail berichtet, wie es ihr aktuell geht. "Meiner Mutter geht es im Moment nicht gut", gestand er. Er hoffe aber, dass sein Preis sie ein bisschen aufmuntere. Dearbhla leidet seit Juli vergangenen Jahres an Knochenmarkkrebs.

Seine Mutter ist jedoch bestimmt sehr stolz auf ihren Sohn. Diesem winkt nämlich möglicherweise schon bald der nächste große Filmerfolg. 2024 soll die Fortsetzung des gefeierten Monumentalfilms "Gladiator" in die Kinos kommen. Paul spielt im zweiten Teil die Hauptrolle des Lucius.

Getty Images Paul Mescal bei den The Olivier Awards im April 2023

Getty Images Schauspieler Paul Mescal bei einer Oscar-Veranstaltung

Getty Images Paul Mescal mit seiner Mama Dearbhla

