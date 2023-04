Scheidung: Das passiert mit Reese Witherspoon und Jims Sohn!

Bricht zwischen Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (52) deswegen nun doch noch ein Rosenkrieg aus? Vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Mann sich nach 12 Jahren scheiden lassen. In einem Statement erklärten die beiden Noch-Eheleute, dass sie sich im Einvernehmlichen getrennt haben. Inzwischen hat die Big Little Lies-Darstellerin auch schon die Scheidungspapiere eingereicht. In den Dokumenten hatte Reese auch eine Bitte – und die betrifft ihren Sohn Tennessee (10).

2012 wurden Reese und Jim erstmals Eltern eines gemeinsamen Sohnes – somit soll der Zehnjährige auch in den Scheidungsdokumenten eine wichtige Rolle spielen. Wie das US Magazine berichtet, ist es der 47-Jährigen nämlich ein großes Anliegen, dass sie und Jim das gemeinsame Sorgerecht für ihren Tennessee erhalten. Für ihn wollen die beiden angeblich auch weiterhin ein eingespieltes Team bleiben, wie Reese in ihrem Trennungs-Statement erklärte.

Das Ehe-Aus zwischen Reese und Jim hatte sich wohl schon länger abgezeichnet. In den vergangenen Jahren sollen die beiden lediglich eine platonische Beziehung geführt haben, wie ein Insider gegenüber Radar Online berichtete. "Die Leidenschaft ist nicht vorhanden und sie führen sehr getrennte Leben", erklärte die Quelle dazu.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jim Toth mit ihren Kindern

Instagram / reesewitherspoon Jim Toth und Reese Witherspoon mit ihren Kindern an Thanksgiving 2020

Getty Images Jim Toth mit Reese Witherspoon bei den Critics' Choice Awards, 2018

