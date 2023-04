So schmuggelte sich Madelyn Cline ohne Pass nach Frankreich!

Für die Fashion Week nahm Madelyn Cline (25) jede Hürde auf sich! Die Karriere der jungen Schauspielerin schoss in den vergangenen Jahren steil nach oben. Bekannt ist sie vor allem für ihre Rolle in der Netflix-Serie Outer Banks sowie in dem erfolgreichen Krimi "Glass Onion". Doch auch in Sachen Fashion sehen ihre Fans zu ihr auf – so war sie auch bereits zu Gast bei der Pariser Fashion Week. Dafür musste sich Madelyn allerdings ohne Pass nach Frankreich schmuggeln!

Der Europa-Trip der US-Amerikanerin verlief wohl definitiv nicht nach ihrem Plan. Bevor sie sich auf den Weg nach Paris zur Fashion Week begab, habe Madelyn nämlich einen Abstecher nach Italien geplant. An sich kein Problem, doch die Beauty habe dort plötzlich ihren Pass nicht mehr finden können! Zwar habe sie einen Notfall-Pass erhalten, doch nach Frankreich habe sie damit nicht gedurft. Ein "Nein" sei für die 25-Jährige jedoch keine Option gewesen! Wie Madelyn es dennoch nach Paris schaffte, verrät sie in der "The Late Late Show with James Corden": "36 Stunden später bin ich in einem Sprinter unter einer Decke und fahre über die italienisch-französische Grenze."

Mit dieser Aktion bewies die Darstellerin wohl allemal, dass sie ihrer Rolle Sarah Cameron in "Outer Banks" ganz schön ähnlich ist! Fans der Serie dürfen sich zumindest freuen: Die Macher der Serie hatten gegenüber Deadline nämlich verkündet, dass es Nachschub von den Pogues geben wird! "Wir können im Rahmen einer vierten Staffel von 'Outer Banks' weitere spannende Wendungen und Highlights in der Serie konzipieren", hatten sie die frohe Nachricht verkündet.

Madelyn Cline bei der Netflix-Premiere von "Outer Banks" Staffel 3

Madelyn Cline in der zweiten Staffel von "Outer Banks"

Madelyn Cline, Chase Stokes, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Madison Bailey in "Outer Banks"

