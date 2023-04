Darauf kommt es Madelyn Cline bei einer neuen Rolle an!

Für Madelyn Cline (25) muss es einfach stimmen! Die Karriere der jungen Schauspielerin schoss in den vergangenen Jahren steil nach oben. Bekannt ist sie vor allem für ihre Rolle in der Netflix-Serie Outer Banks. Aber auch im Krimi "Glass Onion" spielte sie bereits an der Seite von Daniel Craig (55) und Kate Hudson (43). Es gibt jedoch einige Dinge, die für Madelyn ziemlich wichtig sind, bevor sie einer Rolle zusagt!

"Auf jeden Fall die Charaktere und die Geschichte", verrät die Beauty gegenüber Elle, was ihr an einem Drehbuch wichtig sei. Das seien auch die Faktoren, die für die 25-Jährige eine Rolle spielen, wenn es darum geht, eine neue Rolle anzunehmen. Das sind jedoch nicht die einzigen Punkte. "Aber auch wenn ich am Ende des Skripts wie bei einem guten Buch total traurig bin, dass es vorbei ist", fügt Madelyn noch hinzu.

Ein Film brachte Madelyn bereits ganz besonders zum Weinen und der dürfte keine Überraschung darstellen – Titanic! Was die Schauspielerin jedoch am meisten berührte, war nicht die Szene vom Tode des Protagonisten. "Wenn sie seinen Nachnamen am nächsten Morgen auf dem Boot annimmt", zeigt sich der Netflix-Star berührt.

Madelyn Cline, Schauspielerin

Madelyn Cline im Februar 2023

Madelyn Cline bei der Premiere von "Outer Banks" Staffel 3

