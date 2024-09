Deutet Madelyn Cline ihren Ausstieg bei "Outer Banks" an?

Hat Madelyns Reise mit den Pogues ein Ende gefunden? In wenigen Wochen ist es endlich wieder so weit und Outer Banks kehrt mit einem neuen Abenteuer auf die Streamingplattform Netflix zurück. Im Interview mit C Magazine plaudert Madelyn Cline (26), die in der Serie Sarah Cameron verkörpert, über ihre Zeit am Set: "Ich habe sechs Jahre lang mit diesem Cast und der Crew verbracht. Ich habe das Gefühl, als hätte ich meine inoffiziellen College-Jahre mit ihnen verbracht. Sie haben mich so viel durchmachen sehen." Im weiteren Verlauf des Gesprächs scheint die Schauspielerin ein Ende ihrer Zeit bei "Outer Banks" oder gar der kompletten Serie anzudeuten. "Diese Staffel abzuschließen, hat sich wie etwas Finales angefühlt. Der Zeitpunkt ist richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich weiterentwickeln muss und neue Dinge kennenlernen muss und mich mit Geschichten befassen sollte, die ich noch nicht erzählt habe", erklärt Madelyn.

Auf Madelyns Serienvater Charles Esten (59) müssen die Fans in der vierten Staffel verzichten: Sein Auftritt hat bereits ein Ende gefunden, denn sein Charakter Ward Cameron scheint den Sturz von einer Klippe nicht überlebt zu haben. Obwohl der gewiefte Geschäftsmann schon einmal seinen Tod vorgetäuscht hatte, scheint sein Schicksal dieses Mal endgültig besiegelt zu sein. "Es war wirklich schwer, nicht dabei zu sein... Ich weiß, dass es etwas ganz Besonderes werden wird", äußerte sich der Schauspieler gegenüber Us Weekly bezüglich seines Fehlens in der vierten Staffel.

Nachdem die Dreharbeiten der vierten Staffel von "Outer Banks" im Juni abgeschlossen worden sind, ist mittlerweile auch ein offizieller Starttermin für die neuen Folgen bekannt. Wie Netflix auf Instagram verkündete, soll der erste Schwung bereits am 10. Oktober erscheinen. Die restlichen Episoden folgen dann einen Monat später, am 7. November.

Anzeige Anzeige

COURTESY OF NETFLIX Der Cast von "Outer Banks"

Anzeige Anzeige

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Charles Esten in "Outer Banks"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige