Viel Spott im Netz: Brooklyn Beckham kocht Weinkorken mit

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Brooklyn Beckham (24) ist seit knapp einem Jahr verheiratet. Für seine Frau Nicola Peltz (28) kocht er nicht nur gerne und oft, er teilt dies auch mit seinen Followern und Fans online. Auf seinem neuesten Schnappschuss sieht man ihn wieder am Herd stehen. Für das Foto kassiert Brooklyn allerdings viel Kritik von seinen Fans!

In seinem neuesten Instagram-Beitrag sieht man Brooklyn in der Küche. Der älteste Beckham-Spross zeigt sich beim Kochen, in einer Tragetasche hat er Welpe Peanut als Unterstützung dabei. Die Kommentare unter seinem Post interessieren sich aber eher weniger für den kleinen Hund und vielmehr für den Korken, der in Brooklyns Gericht schwimmt. "Warum ist da ein Korken im Topf?" oder "Trägt der Korken zum Geschmack bei?" muss er sich hier öfter anhören. Einige seiner Follower vermuten aber auch, dass der Korken zum Geschmack beitragen könnte.

Auf die Häme seiner Fans konterte Brooklyn über seine Instagram-Story. Hier teilte er einen Screenshot, der die Verwendung des Weinkorkens rechtfertigen soll: "Das Hinzufügen eines Weinkorkens sorgt für ein zarteres Gericht", heißt es hier. Er erklärt weiter, dass er kein Koch sei, aber eine Leidenschaft fürs Kochen habe.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham im August 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de