Aufgeflogen? Jenny Frankhauser lacht über Peter und Yvonne

Werden die beiden jetzt zur Lachnummer? Seit der Ausstrahlung des Dschungelcamps reißt das Drama rund um die angebliche Affäre zwischen Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41) nicht ab. Die beiden streiten das allerdings vehement ab. Doch neueste Bilder scheinen das Gegenteil zu beweisen: Die Schauspielerin und Peter wurden vertraut in einem Berliner Baumarkt gesichtet. Das angebliche Paar wurde also mutmaßlich auf frischer Tat ertappt – und eine Person freut sich darüber besonders.

Dass das Versteckspiel der beiden Reality-TV-Stars nun wohl aufgeflogen ist, scheint auch Iris Kleins (55) Tochter Jennifer Frankhauser (30) zu gefallen. Unter dem Promiflash-Beitrag mit den prekären Fotos lässt die Sängerin ihren Emotionen freien Lauf. "Endlich aufgeflogen", schreibt sie dort mit einem klatschenden Emoji und dem Hashtag "#karma".

Yvonne hatte erst vor wenigen Wochen noch versichert, dass zwischen ihr und Peter nichts gelaufen sei. "Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war. Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen, Peter und ich, und es ist halt einfach schade, dass uns nicht geglaubt wird", erklärte sie in der TV-Show "Volles Haus".

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke im Baumarkt, April 2023

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de