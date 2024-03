Kurz nach Geburt: Jenny Frankhauser teilt Pic mit ihrem Baby

Jennifer Frankhauser (31) dürfte wohl nicht glücklicher sein: Die Influencerin ist am 25. März erneut Mama geworden! Nun ist die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin Mutter von zwei Söhnen – und dieses besondere Glück möchte sie mit ihren Fans im Netz teilen. In ihrer Instagram-Story postete sie nun ein Bild mit ihrem Neugeborenen. Der kleine Milan Steffen kuschelt sich niedlich an seine Mama. Jenny schaut dabei total happy und stolz in die Kamera. "Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche. Wir sind voller Liebe", schreibt sie dazu.

Erst gestern hatte sie bekannt gegeben, dass ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblickt hat. "25. März 2024 – Milan Steffen König. Aus dem Bauch – mitten ins Herz", hieß es in dem Verkündungspost. Viele TV-Kollegen und auch Influencer ließen in den Kommentaren ihre Glückwünsche da. "Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben! Einen wunderschönen Start für euch als Familie und alles Glück der Welt!", schrieb beispielsweise Pia Tillmann (38), die selbst erst vor wenigen Tagen erneut Mutter geworden ist.

Jennys erster Sohn kam im September 2022 auf die Welt. Während ihrer zweiten Schwangerschaft musste sie einige Hürden überwinden. Kurz vor der Geburt erwischte sie eine fiese Erkältung. Und auch ihr Erstgeborener Damian war krank. "Hohes Fieber, Schüttelfrost und Husten. Kann kaum noch stehen", schilderte sie damals. Dabei dachte sie nur an ihre Kinder: "Und ich denke mir dabei nur, wie sehr mir mein kleiner Damian leidtut, der das Gleiche durchmacht und nicht mal was sagen kann." Jetzt genießt die kleine Familie aber intensiv und glücklich die Kennenlernzeit.

Jenny Frankhauser und Steffen König

Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

