"Romantisch": Kate Bosworth und Justin Long sind verlobt!

Jetzt ist es endlich offiziell! Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) gehen seit knapp einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Die beiden Schauspieler lassen ihre Community seitdem immer wieder an ihrer Liebe teilhaben. In den sozialen Medien posten sie regelmäßige Einblicke in ihr Leben als Paar. Vor wenigen Tagen kursierten dann Gerüchte um eine mögliche Verlobung – die jetzt bestätigt wurden! Kate und Justin werden heiraten!

In seinem Podcast "Life Is Short With Justin Long" berichtet das Paar von seiner Verlobung, die schon einige Monate zurückliegt! Eigentlich hätte der "Tusk"-Darsteller den Antrag am Liebsten an Kates Geburtstag gemacht – sei dann aber doch früher vor ihr auf die Knie gefallen. Während einer Therapiestunde sei ihnen geraten worden, sich gegenseitig immer zu sagen, was sie bräuchten. Daraufhin habe er Kate verkündet, er wolle sein Leben mit ihr teilen. "Ich fand, das war der romantischste, ehrlichste und liebevollste Antrag", schwärmt die Schönheit.

Die beiden verrieten auch, weshalb sie ihre Verlobung so lange für sich behalten haben: "Ich glaube, wir haben uns beide dazu entschlossen, es hier zu erzählen, weil wir wahrscheinlich darauf angesprochen werden und wir dachten: 'Wie können wir so darüber sprechen, dass wir uns am besten fühlen?'", erklärt Justin. Dann habe er sich gedacht, er wolle am liebsten mit seiner Kate darüber sprechen.

Anzeige

Getty Images Kate Bosworth im Mai 2022

Anzeige

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long

Anzeige

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de