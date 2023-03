Insider berichten: Kate Bosworth und Justin sind verlobt!

Gehen Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) etwa tatsächlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Die US-amerikanische Schauspielerin geht seit knapp einem Jahr Hand in Hand mit dem "Tusk"-Darsteller durchs Leben. Vor wenigen Tagen hatte sie sich dann über einen Meilenstein freuen dürfen: Die Scheidung von ihrem Ex Michael Polish (52) ist offiziell durch. Aber geht die Beauty nun etwa direkt die nächste Ehe ein? Laut Insidern sollen sich Kate und ihr Neuer Justin nämlich bereits verlobt haben!

Gegenüber People behaupteten jetzt mehrere Informanten, dass Justin Kate angeblich bereits die Frage aller Fragen gestellt habe. "Sie zeigt ihren Verlobungsring allen ihren Freunden. Sie hält sich zwar mit Details zurück, aber sie strahlt vor Glück", berichtete beispielsweise einer der Insider. Kate sei nach der Verlobung einfach rundum happy und schwebe auf Wolke sieben. Bislang äußerte sich das Paar aber noch nicht persönlich zu den Berichten.

Auch Justin soll nach dem Antrag total hin und weg sein. "Justin ist ein toller Kerl. Er betet sie an. Es ist einfach toll, sie zusammen zu sehen", freute sich ein weiterer Promi-Experte. Alle aus dem Freundes- und Bekanntenkreis freuen sich wohl für die beiden.

Getty Images Kate Bosworth im Mai 2022

Instagram / justinlong Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

