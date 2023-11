Justin Long verlor kurz nach der Hochzeit seinen Ehering!

Was Kate Bosworth (40) wohl dazu sagt? Hinter der Schauspielerin liegt ein Jahr voller Glücksmomente. Im April hatte die Blondine ihre Verlobung mit Justin Long (45) bekannt gegeben. Nur kurz darauf gab es Gerüchte, die beiden Hollywoodstars seien bereits verheiratet – und tatsächlich: Die 40-Jährige und ihr Liebster gingen tatsächlich den Bund der Ehe ein. Doch ein wichtiges Merkmal ihrer Verbindung fehlt nach nur kurzer Zeit: Justins Ring ist weg!

Das gibt der Schauspieler in der neuen Folge von "Live With Mark and Kelly" zu: "Ich trage meinen Ring nicht, weil ich ihn leider verloren habe!" Wie genau es zu dem Verlust gekommen sei, will der "Jeepers Creepers"-Darsteller nicht verraten – an seiner Liebe ändere das zudem nichts. Justin betont, sehr glücklich mit seiner Frau zu sein.

Und auch Kate ist mit ihrem Gatten überglücklich. Erst vor Kurzem machte die Beauty ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung im Netz. "Jeden Morgen bin ich mit Aufregung gefüllt, meine Augen zu öffnen, weil ich weiß, dass sie mein Lieblingslächeln begrüßen werden", schrieb sie.

Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Justin Long, Schauspieler

Justin Long und Kate Bosworth, März 2023

