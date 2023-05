Etwa Flitterwochen? Kate Bosworth und Justin Long verreisen

Fliegen Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) hier etwa in die Flitterwochen? Seit rund einem Jahr gehen die beiden Schauspieler gemeinsam durchs Leben – vor wenigen Wochen verkündeten die beiden dann, dass sie bereits verlobt sind! Doch damit nicht genug der Blitz-Liebe: Justin deutet an, dass er und Kate auch schon geheiratet haben. Ringe an ihren Fingern befeuerten das Gerücht. Jetzt wurden die Turteltauben gemeinsam am Flughafen gesichtet.

Auf Paparazzi-Fotos, die JustJared vorliegen, sieht man die "Barbarian"-Darsteller am Flughafen von Miami. Mit ihren zahlreichen Koffern, Rucksäcken und Taschen wirken sie sichtlich zufrieden, von Stress keine Spur – Kates Jogginghose, die Käppis der beiden und ihre Wanderschuhe zeigen, dass sie schon völlig im entspannten Urlaubsmodus angekommen sind. Startet das Paar hier etwa seine Hochzeitsreise?

Im Podcast "Life is Short" hatte Justin über die Dreharbeiten gesprochen, bei denen er Kate kennengelernt hatte – und das ließ die Fans aufhorchen! "Ich war dort, als ich mich wirklich in meine jetzige Frau verliebte", hatte er beiläufig ausgeplaudert. Glaubt ihr, für die beiden geht es wirklich in die Flitterwochen? Stimmt ab!

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / justinlong Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, Vanity Fair Oscar Party 2023

