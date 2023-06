Kate Bosworth macht ihrem Justin Long eine Liebeserklärung!

Bei diesen Zeilen schmelzen sicherlich die einen oder anderen Fan-Herzen nur so dahin! Seit Ende 2021 gehen die Schauspieler Kate Bosworth (40) und Justin Long (45) gemeinsam durchs Leben. Vor Kurzem kamen dann Gerüchte auf, dass die zwei bereits geheiratet haben sollen. Trauschein hin oder her – dass sie immer noch so verliebt wie am ersten Tag sind, macht Kate nun am Geburtstag ihres Justins mehr als deutlich!

Via Instagram gratuliert die 40-Jährige ihrem Partner mit einer Bilderreihe aus dem Urlaub. Zusammen mit Justin verbringt sie eine aufregende Zeit auf den Galápagos-Inseln – ein Kindheitstraum des 45-Jährigen. Doch nicht nur die Abenteuerlust ihres Partners liebt Kate. "Jeden Morgen bin ich mit Aufregung gefüllt, meine Augen zu öffnen, weil ich weiß, dass sie mein Lieblingslächeln begrüßen werden. Und jeden Abend kämpfe ich mit dem Schlaf, weil ich dich und die Freude, die wir am Tag erleben, nie verlassen will", schreibt sie im Netz.

Und diese süßen Worte reißen nicht ab. "Dich zu kennen heißt, dich zu lieben, Justin Jakob. Du bist mein Christopher Robin für immer. Du machst das Leben besser. Du machst mich besser", schwärmt Kate in den höchsten Tönen von ihrem Lebensgefährten. Auch wenn die zwei bereits einen großen Kindheitstraum abhaken konnten, betont die Beauty: "Wir fangen gerade erst an mit diesem großen, schönen Abenteuer. Ich liebe dich!"

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, März 2023

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long

