Termin steht: Bald kommt HealthyMandys Baby auf die Welt!

HealthyMandy darf bald ihren Nachwuchs in die Arme schließen. Auf Instagram berichten die Influencerin und ihr Mann FitnessOskar ihren Followern, dass ihre Familie schon bald um eine Person wächst: "Wir haben heute erfahren, dass unser Sohn in sechs Tagen per Kaiserschnitt zur Welt kommen wird." Über die süßen Neuigkeiten freuen sich die werdenden Eltern riesig: "Diese Information kam für uns sehr überraschend und uns schossen sofort die Tränen in die Augen." Schon am 6. Mai ist der geplante Entbindungstermin.

Vorsorglich sei Mandy in der Klinik geblieben. "Die Ärzte haben die Mama auch direkt da behalten, damit der Kleine in Sicherheit ist. Denn er ist jetzt schon ganz wie der Papa, ein kleiner Fußballer und tritt der Mama unten rein", schreibt Oskar und fügt hinzu: "Nicht dass er noch mit seiner Kraft die Fruchtblase zerplatzt und die Nabelschnur rausdrückt."

Mandys Körper bereitet sich so langsam auf die Geburt vor. "Nach dem ganzen Auf und Ab möchte ich die letzten Tage und Wochen auf jeden Fall genießen. Seit gestern reißt mein Bauch allerdings extrem auf und das tut so weh", erzählte sie vor wenigen Tagen im Netz. Auch ihr Gebärmutterhals sei bereits verkürzt: "Letzter Stand war zwischen 0,6 und 1,7 Zentimetern, daher ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, wann der Kleine kommt. Niemand hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen."

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

