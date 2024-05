So süß supportet Ryan Gosling seine Eva mit ihrem Kinderbuch

Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (50) sind ein Herz und eine Seele. Dass sich die beiden in allen Lebenslagen unterstützen, macht der Schauspieler nun abermals deutlich – und zwar auf besonders niedliche Art und Weise! Auf aktuellen Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, trägt der Barbie-Star bei einem Interview voller Stolz ein weißes Shirt mit der Aufschrift "Desi, Mami and the Never-Ending Worries" – der Titel des ersten Kinderbuchs seiner geliebten Eva.

Auf Instagram bleibt die süße Geste des 43-Jährigen natürlich auch nicht unbemerkt. "Nur Liebe für Ryan Gosling, der keine Chance auslässt, um seine Partnerin Eva Mendes zu unterstützen" oder "Ich weiß nicht, wer das sehen muss, aber hier ist ein Bild von Ryan Gosling, der für seinen neuen Film die Werbetrommel rührt und dabei ein Shirt trägt, auf dem der Titel von Eva Mendes' neuem Bilderbuch steht", lauten dabei nur zwei der begeisterten Kommentare. Die Newcomer-Autorin lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, ein paar schwärmende Worte zu der Aktion zu verlieren: "Liebe rundum!"

Mit Eva scheint Ryan den passenden Deckel zu seinem Topf gefunden zu haben: Inzwischen gehen die beiden seit fast 13 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im September 2014 wurden sie zum allerersten Mal Eltern einer Tochter namens Esmeralda Amada. Zwei Jahre später durfte das Paar eine weitere Tochter auf der Welt begrüßen – die Geburt der kleinen Amada Lee machte ihr Liebesglück schließlich vollkommen.

Instagram / evamendes Eva Mendes mit ihrem Buch "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries"

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

