"Wie ein Hudson": Oliver und Kate Hudson haben Halbbruder

Oliver (47) und Kate Hudsons (45) Familie hat unerwarteten Zuwachs bekommen! Das plaudert das berühmte Geschwisterpaar nun in seinem Podcast "Sibling Revelry" aus. "Wir haben vor etwa acht Jahren herausgefunden, dass wir einen Halbbruder väterlicherseits haben. Er wurde zur Adoption freigegeben und keiner von uns wusste es", verrät die Schauspielerin, die ebenso wie ihr älterer Bruder keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater Bill Hudson (74) hat. Ihr Vater habe ihren Halbbruder Paul mit 16 Jahren gezeugt und ihn dann zur Adoption freigegeben.

"Eines der Dinge, die Paul sagte, war, dass er eine großartige Kindheit hatte und ein wirklich erfülltes, glückliches Leben führt und nie das Gefühl hatte, dass er herausfinden müsse, wer seine leiblichen Eltern sind", erzählt der Hollywoodstar weiter. Stattdessen wollte Pauls Frau seine Geschichte erfahren. Und obwohl Kate und Oliver ihren Halbbruder noch nicht richtig kennengelernt haben, haben sie schon einige Gemeinsamkeiten entdeckt: Wie der "Scream Queens"-Darsteller erklärt, soll Paul "wie ein Hudson" aussehen. Zudem verbindet die beiden Halbbrüder wohl ein besonderes Hobby: "Er liebt es zu fischen und ich bin ein großer Angler", erklärt er, woraufhin Kate hinzufügt: "Und seine Kinder sind sehr kreativ und sportlich. Ich meine, das passt definitiv zu der ganzen Hudson-Atmosphäre."

Kate und Oliver haben schon seit ihrer Kindheit keinen Kontakt mehr zu ihrem leiblichen Vater. Stattdessen bezeichnen sie Kurt Russell (73), den langjährigen Partner ihrer Mutter Goldie Hawn , als ihren Dad. 2015 posteten Kate und ihr Bruder zum Vatertag einige Fotos und liebevolle Worte an Kurt. Zudem schrieb der Schauspieler an seine Schwester gerichtet: "Fröhlichen Im-Stich-Lass-Tag." Das nahm ihr leiblicher Vater so persönlich, dass er im Interview mit The Mail on Sunday gegen seine Kinder wetterte: "Ich würde sie bitten, den Namen Hudson abzulegen. Sie sind nicht länger Teil meines Lebens. Olivers Instagram-Post war ein böswilliger, grausamer und vorsätzlicher Angriff. Er ist jetzt für mich gestorben. Genauso wie Kate."

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson, Mai 2004 in Hollywood

