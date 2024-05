"Aus dem Nichts": Webstar Twenty4tim hatte einen Autounfall

Bei Twenty4tim (23) scheint es momentan alles andere als glatt zu laufen. Am Dienstag meldet sich der Influencer mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei seinen Instagram-Followern: "Ich wollte mich eigentlich früher melden, doch gestern und heute ist mir gefühlt der Boden unter den Füßen etwas weggerissen. Allergische Reaktion, Konzertplanungen und heute dann einfach aus dem Nichts einen Autounfall gehabt." Tim gibt jedoch zum Glück gleich Entwarnung: "Es ist aber alles so weit okay und keiner ist verletzt." Er müsse nun erst mal alles mit seiner Versicherung klären.

An der Vorderseite seines Autos sind deutliche Kratzer und Unfallspuren zu sehen. Zu dem Foto seines beschädigten Wagens schreibt er auf Social Media: "Komplett durchgebrochen." Auch in dieser Story nimmt der 23-Jährige seinen Followern die Sorgen um ihn: "Aber wirklich, mir geht es komplett gut. Ich würde das sonst so nicht schreiben."

Ob Tim in Gedanken etwa bei Kim Virginia Hartung (28) war? Die ist dem diesjährigen Dschungelcamper im Netz entfolgt! Fans vermuten deswegen eine Liebeskrise bei den beiden, die eigentlich auf eine Beziehung hingearbeitet hatten. Auf die Frage eines Followers, warum sie Tim entfolgt sei, antwortete Kim Virginia: "Ich brauche momentan einfach generell etwas Abstand."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

