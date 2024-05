Gianna Bryant (†) hätte heute ihren 18. Geburtstag gefeiert

Gianna Bryant (✝13) war am 26. Januar 2020 zusammen mit ihrem Vater Kobe Bryant (✝41) und sechs anderen Menschen in einem Hubschrauber auf dem Weg zu einem Basketballspiel. Doch sie kamen nie an – stattdessen stürzte der Helikopter ab. Gianna und ihr Vater kamen bei dem Unfall ums Leben. Heute wäre die zweitgeborene Tochter des NBA-Stars und seiner Witwe Vanessa Bryant (41) 18 Jahre alt geworden. Genau wie ihr berühmter Vater liebte sie Basketball über alles und war drauf und dran, sich einen Namen in dem Sport zu machen. Zusammen mit Kobe hatte sie stets viele Spiele besucht – und lächelte bei den Games bis über beide Ohren.

"Gigi hat das Spiel geändert. Für immer", schrieb ihre Mama auf Instagram an ihrem 18. Geburtstag. Auf ihrem Profil lässt sich zudem ein Highlight finden, in dem sie alles zu den Ehrentagen ihrer geliebten Tochter festhält, die sie seit ihrem Tod verpasst hat. Auch im vergangenen Jahr hatte sie ihr verstorbenes Kind an ihrem Geburtstag geehrt. "Herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag, Babygirl. Ich liebe und vermisse dich so sehr, du süßer Engel", erklärte sie damals.

Im Januar jährte sich der Tag des tödlichen Absturzes bereits zum vierten Mal. Für all die Menschen, die Kobe und Gigi zurückgelassen haben, ist dieser Tag besonders schmerzhaft. "Ich werde nie verstehen, warum/wie die Tragödie diesen so schönen, freundlichen und erstaunlichen Menschen passieren konnte", erklärte Vanessa im vergangenen Jahr im Netz.

Instagram / nataliabryant Natalia und Gianna Bryant

Getty Images Vanessa Bryant bei einer Gedenkveranstaltung für Kobe und Gianna Bryant, Februar 2020

