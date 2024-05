Zendaya verdient mit "Challengers" eine achtstellige Summe!

Zendaya (27) übernahm für den Film "Challengers – Rivalen" gleich mehrere Jobs. Die Euphoria-Darstellerin spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch eine Produzentin des Streifens. Wie Variety berichtet, soll sich diese Doppelbelastung für den Hollywoodstar ziemlich gelohnt haben. Für ihre Arbeit soll sie stolze 10 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 9,3 Millionen Euro) bekommen haben. Ob sich diese Investition für die Amazon MGM Studios gelohnt hat, wird erst nach der Premiere klar sein. Die Filmemacher erhoffen sich mindestens 14 Millionen Euro vom ersten Wochenende.

Für Zendaya war der Erotikthriller eine ganz neue Erfahrung. Die US-Amerikanerin spielte bis jetzt meistens Teenagerrollen. "Ich spiele 16-Jährige, seit ich 16 bin. Es war also schön, eine Figur zu spielen, die kein Kind mehr ist", erzählte der Dune-Star im Gespräch mit dem Magazin. Außerdem sei es spannend gewesen, eine verheiratete Frau mit Nachwuchs zu spielen, da sie selbst diese Erfahrungen noch nicht gemacht habe. So habe sie sich auf eine komplett neue Weise in den Charakter der Tennistrainerin hineinfühlen müssen.

Für viele Menschen ist die neue Rolle der 27-Jährigen ein Schock. Auch auf der Pressetour wurde sie immer wieder mit den intimen Szenen des Films konfrontiert. Den Trubel konnte die Schauspielerin nicht nachvollziehen. "Es ist ein Teil meines Jobs und es ist ein ganz normaler Teil des Jobs, auch wenn andere Leute unsere Arbeit vielleicht anders wahrnehmen", erklärte sie zu Gast bei "Jake's Takes". Sie habe das Gefühl gehabt, dass andere Schauspielerinnen nicht so viel Kritik für ihre Sexszenen bekommen würden.

Zendaya, Schauspielerin

Zendaya bei der Premiere von "Dune" in London, 2024

