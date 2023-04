"Schäbige Alte": "Prominent getrennt"-Jakub brüllt Gloria an

Der Streit zwischen Jakub Merlan-Jarecki (27) und Gloria Glumac eskaliert! Die beiden Reality-TV-Stars kämpfen gemeinsam mit ihren Ex-Partnern bei Prominent getrennt um den Sieg – dabei geraten die einzelnen Kandidaten schon mal aneinander. Besonders die Blondine eckte bereits an. Der Grund: Angeblich mache sie ihren Noch-Ehemann Nikola Glumac ständig runter. Vor allem Jakub spielte sich mehrfach als Moralapostel auf. Nun knallte es gewaltig zwischen Jakub und Gloria!

Die Situation zwischen den beiden spitzte sich immer mehr zu. "Schäbige Alte. Richtiges Kakerlakenverhalten", wetterte Jakub und legte noch mal nach: "Ihr Wesen ist einfach unerträglich. [...] Aber ich glaube, der Punkt, der am meisten überwiegt, ist einfach, was sie mit dem Jungen macht." Als Niko dann bei einem Gespräch im Wohnzimmer behauptete, dass der Fußballer und seine Ex Kate Merlan (36) das schwächste Paar seien, eskalierte die Situation völlig – es kam zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen dem Kicker und Gloria, das in heftigen Beleidigungen seitens des Sportlers endete: "Ich sage dir jetzt eine Sache, wenn du dich noch einmal in deinem Leben traust zu mir ‘Halt’s Maul’ zu sagen. [...] Du bist seine Sklavenhalterin." Niko ließ das aber nicht so stehen und nahm seine Teampartnerin in Schutz.

Dass Niko auch mal auf den Tisch haute, schien Gloria ziemlich zu imponieren. "So hätte ich ihn gerne immer. [...] Mir hat das richtig gefallen. Das war richtig cool. Das war richtig sexy", kam die Influencerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Gloria Glumac und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

