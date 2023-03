"Prominent getrennt": Nikola war für Gloria nicht männlich

Harte Worte bei Prominent getrennt! Auch in diesem Jahr treten getrennte Promipaare gegeneinander an, um als Team das hohe Preisgeld zu gewinnen. Mit dabei sind auch Nikola Glumac und seine Ex Gloria, die sich nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island getrennt hatten. Bereits in den vergangenen Folgen kam es zwischen den beiden zu heftigen Streitigkeiten. Wird nun die Situation zwischen Nikola und Gloria erneut eskalieren?

In der aktuellen Folge soll das Ex-Paar in einem Vieraugengespräch offen über seine Beziehung reden – doch es kommt erneut zu einer hitzigen Diskussion: "Nach der Hochzeit habe ich mich unterdrückt gefühlt", stellt Niko klar. Seine Verflossene lässt das aber nicht auf sich sitzen: “Du hast einfach keine Wertschätzung mir gegenüber. Du hast immer nur genommen, genommen, genommen und du hast mir nie etwas zurückgegeben. [...] Ich wollte keinen Loser zu Hause sitzen haben. Ich wollte einen Mann haben, der arbeiten geht.” Aber auch das Thema Sex scheint für Gloria sehr wichtig zu sein – denn obwohl sie die gemeinsamen Schäferstündchen mochte, fühlte sie sich zu Niko nicht hingezogen: “Du warst nicht männlich für mich.”

Können sich die beiden Streithähne dennoch wieder eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Auf Glorias Frage, ob Niko sie wieder zurückhaben möchte, antwortet er sichtlich unentschlossen: "Ich brauche einfach Zeit."

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de