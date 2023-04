Sofort verliebt: Georgina Rodriguez schwärmt von Cristiano

Georgina Rodriguez (29) gibt einen privaten Einblick. Das Model ist seit 2016 die Frau an der Seite des Star-Fußballers Cristiano Ronaldo (38). Mit ihm zusammen hat sie bereits zwei Töchter und zusammen mit seinen Kindern bilden sie eine perfekte kleine Patchworkfamilie. Und offenbar hatte die Spanierin bei ihrem Liebsten von Anfang an ein gutes Gefühl: Georgina verrät, dass sie sofort von Cristiano begeistert war.

Für das Magazin Sorbet hatte Georgina jetzt ein heißes Modeshooting. Im Interview eröffnete sie dann, was sie empfand, als sie Cristiano zum ersten Mal begegnete. "Als ich ihn sah, war er so gut aussehend, dass es mir unangenehm war, ihn anzusehen. Sagen wir einfach, ich hatte Schmetterlinge im Bauch", schwärmte die 29-Jährige. Damals arbeitete sie noch als Verkäuferin, mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Influencerin. Im selben Gespräch verriet sie auch, dass der seltsamste Ort, an dem sie mit dem Sportler Sex hatte, ein Spa gewesen sei.

Schon in den vergangenen Jahren standen immer wieder Gerüchte im Raum, dass Georgina und Cristiano eine Hochzeit planen. Bisher war es noch nicht so weit, aber die Zweifach-Mama erklärte, dass eine Feier bereits geplant sei. "Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet, das ist alles, was zählt. Eines Tages wird aber auch eine Zeremonie folgen", meinte sie in ihrer Netflix-Show "Ich bin Georgina".

Getty Images Georgina Rodriguez beim Filmfestival in Cannes 2022

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Januar 2023

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez und ihre Kinder, Juni 2022

