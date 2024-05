Das sind die besten Looks der The King's Trust Global Gala!

Am Donnerstag öffnete die King's Trust Global Gala erstmals ihre Türen in New York. Unter den Gästen tummelten sich zahlreiche Promis – und die putzten sich für die glamouröse Eröffnungsveranstaltung ganz besonders heraus! Emily Ratajkowski (32) ließ an dem Abend besonders tief blicken: In einem cremefarbenen Neckholder-Seidenkleid stellte die Schauspielerin ihre üppige Oberweite zur Schau. Irina Shayk (38) begeisterte derweil in einem glänzenden Kleid ganz in Schwarz – mit einer markanten Flechtfrisur und markantem Augen-Make-up sorgte das Model für einen besonderen Hingucker.

Zudem stürzten sich auch Chrissy Teigen (38) und ihr Mann John Legend (45) in das Blitzlichtgewitter: Während das Model in einem schwarzen, mehrstufigen Tüllkleid posierte, präsentierte sich der Sänger in einem eleganten Sakko in Weiß – welches er mit einer schwarzen Fliege und Lackschuhen kombinierte. Für einen besonderen Wow-Auftritt sorgte Kate Beckinsale (50) an dem Abend: Die Schauspielerin entschied sich für ein asymmetrisches Tüllkleid in Grau, das aus mehreren Tüllschichten bestand. Dabei brachte sie mit weißen Plateau-Absätzen ihre langen Beine perfekt zur Geltung.

The Prince's Trust wurde bereits im Jahr 1976 von König Charles III. (75), dem damaligen Prince of Wales, gegründet. Die gemeinnützige Organisation verfolgt das Ziel, junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen zu unterstützen. Im November 2023 wurde diese in King's Trust umbenannt, um die Nähe zu ihrem Gründer auch nach dessen vollzogener Thronbesteigung kenntlich zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Welcher der gezeigten Looks gefällt euch am besten? Emily Ratajkowski. Irina Shayk. Chrissy Teigen. John Legend. Kate Beckinsale. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de