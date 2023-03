Wollen Cristiano Ronaldo und Georgina doch bald heiraten?

Wagen Cristiano Ronaldo (38) und Georgina Rodriguez (29) bald den nächsten Schritt? Der Fußballprofi geht schon seit 2016 mit der spanischen Influencerin durchs Leben. Auch zwei Töchter hat das Paar schon zusammen. Bisher läuteten bei dem Sportler und seiner Partnerin aber noch nicht die Hochzeitsglocken, obwohl schon häufig Hochzeitsgerüchte die Runde machten. Laut Georgina leben sie und Cristiano aber schon wie ein Ehepaar – und eine Hochzeit ist wohl auch schon in Planung!

In der zweiten Staffel ihrer Netflix-Dokumentation "Ich bin Georgina" schwärmt die 29-Jährige jetzt total süß von der tiefen Beziehung zu dem Torjäger. "Ich könnte wirklich nicht verheirateter sein. Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet, das ist alles, was für mich zählt", erklärt die zweifache Mutter. Aber auch eine offizielle Trauung scheint nicht mehr in weiter Ferne zu sein: "Eines Tages wird aber eine Zeremonie folgen."

Allzu viel Zeit kann die Familie aber nicht miteinander verbringen – Cristiano ist durch seine Fußball-Karriere sehr eingeschränkt. Zu Georginas 29. Geburtstag schenkte er ihr deshalb etwas ganz Besonderes: "Dieses Jahr hat er mir seine Zeit geschenkt, weil mein Geburtstag immer mit einem Spiel zusammenfällt und ich sehr wenige Geburtstage mit ihm verbringe", gab die Beauty in einem Interview mit The Sun preis.

Anzeige

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo während einem Event

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de