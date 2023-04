Während Krebskampf: Johnny Ruffo teilt Gesundheitsupdate

Johnny Ruffo (35) teilt Einblicke aus seinem Leben! Im August hatte der einstige X Factor-Finalist eine schockierende Nachricht verkündet: Bei dem Künstler wurde ein Hirntumor entdeckt. Daraufhin musste er sich einer dringenden Notoperation unterziehen und kämpft bis heute mit einer Chemotherapie gegen seine Erkrankung an. Abseits seiner Behandlung macht der Sänger das beste aus seiner Zeit! Im Netz gewährt Johnny nun einen Blick in seinen Alltag.

Via Instagram teilt Johnny am Montag eine Reihe an Schnappschüssen, die seine vergangenen Tage repräsentieren. Neben Clips von einem Konzert oder Fotos von einem Dinner mit seiner Freundin teilt der australische Songwriter auch eine Aufnahme, die ihn bei der Chemotherapie zeigt. "Ein paar Schnappschüsse aus meinem Leben in letzter Zeit", schreibt Johnny in der Bildunterschrift neben einem Achterbahn-Emoji, mit dem er vermutlich das Auf und Ab der vergangenen Tage verdeutlichen will.

In der Kommentarspalte bekommt Johnny daraufhin viel Zuspruch auf sein ehrliches Lebenszeichen. "Kämpfe weiter und bleibe stark" oder " Ich sende dir und deiner Familie so viel Liebe", heißt es seitens der anderen Social-Media-Nutzer auf seinem Profil.

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo, Musiker

Instagram / CqkbJ35vl5u Johnny Ruffo (r.) mit seiner Freundin Tahnee und seiner Schwiegermutter im April 2023

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo, "X Factor"-Star

