Einstiger "X Factor"-Finalist Johnny Ruffo (35) ist tot!

Es gibt traurige Nachrichten aus der TV-Welt. Im Jahr 2017 war bei dem einstigen X Factor-Finalisten Johnny Ruffo (35) ein Hirntumor entdeckt worden, der sofort notoperiert und mit einer Chemotherapie behandelt worden war. Doch der Krebs kam drei Jahre später zurück. Im Netz teilte die TV-Bekanntheit mit seinen Fans einige Einblicke seiner schweren Reise. Jetzt werden traurige Neuigkeiten publik: Johnny ist gestorben.

Das verkündet seine Familie nun auf Instagram. Zu einem Foto von Johnny schreiben sie: "Schweren Herzens mussten wir heute unseren geliebten Johnny verabschieden. Umgeben von seiner Partnerin Tahnee und seiner Familie ging Johnny friedlich mit der Unterstützung einiger unglaublicher Krankenschwestern und Ärzte von uns." Im Weiteren teilt seine Familie noch einige Erinnerungen an den Musiker: "Er war ein talentierter, charmanter und manchmal frecher Junge. Johnny war sehr entschlossen und hatte einen starken Willen. Er kämpfte bis zum Ende und kämpfte so hart er konnte."

Seine Fans sind erschüttert von den tragischen Neuigkeiten. Andrew James Morley, an dessen Seite Johnny in dem Film "Home And Away" mitgespielt hat, kommentiert den Instagram-Beitrag mit: "Du bleibst für immer in meinem Herzen." Auch Penny McNamee, die ebenfalls an der Produktion mitgewirkt hatte, erinnert sich in den Kommentaren an ihren Kollegen zurück: "Johnny war der Erste, den ich am Set von 'Home And Away' kennengelernt habe und er war sofort so warm, lustig und selbstironisch. Welche Freude er in die Welt gebracht hat."

Instagram / johnny_ruffo Tahnee Sims und Johnny Ruffo

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo nach seiner Not-OP im August 2017

