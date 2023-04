Werden Prinz Harry und Meghan bei der Krönung ausgebuht?

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) werden wohl keine gern gesehenen Gäste sein. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 ist ihr Sohn Charles (74) der britische Monarch. Am 6. Mai wird er nun endlich offiziell zum König ernannt, weshalb sich die Royals für die Zeremonie in der Westminster Abbey einfinden werden. Sein Sohn Harry und dessen Frau sollen dort auch erscheinen – allerdings ist das Risiko hoch, dass sie Missbilligung ernten werden.

Für die zweifachen Eltern könnte die Krönung zu einem ereignisreichen Tag werden – aber nicht im positiven Sinne. Schließlich haben sich die beiden durch ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan" nicht gerade beliebt gemacht in Großbritannien, da sie das Königshaus zum Teil in ein schlechtes Licht gerückt haben. "Einerseits ist es sehr wahrscheinlich, dass die britische Öffentlichkeit sie ausbuht, wenn sie die Einladung annehmen", ist die Royal-Expertin Hilary Fordwich gegenüber The Sun der Meinung. Andererseits würden sie mit ihrer Abwesenheit ebenfalls den öffentlichen Zorn auf sich ziehen. "Das Dilemma, vor dem Harry und Meghan stehen, ist eine Lose-Lose-Situation", folgert die Spezialistin.

Der Royal-Experte Alexander Larman sieht das ähnlich. "Wenn Harry nicht hingeht, sagt er fast: 'Ich will mit meiner Familie keine Beziehung haben'", teilte er seine Bedenken gegenüber Us Weekly mit. Aus diesem Grund sei er auch davon überzeugt, dass Harry und Meghan die Prozedur über sich ergehen lassen werden.

Getty Images König Charles III. im März 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten öffentlichen Event

Getty Images Prinz Harry nach einem Gerichtstermin in London im März 2023

