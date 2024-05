Nach Trennung: Harry Styles mit unbekannter Frau unterwegs

Die Gerüchteküche um Harry Styles (30) brodelt: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Sänger und die Schauspielerin Taylor Russell (29) angeblich ihre Beziehung miteinander beendet haben sollen. Falls das stimmen sollte, scheint Harry nun aber La Dolce Vita dem Liebeskummer vorzuziehen: Der "Golden"-Interpret soll sich gerade einen Urlaub in Italien gönnen – und er scheint dabei nicht alleine zu sein. Wie eine Aufnahme, die Just Jared vorliegt, zeigt, wurde der Superstar zusammen mit einer unbekannten Frau in Rom gesichtet.

Auf dem Paparazzifoto steht der Hottie lässig an ein Auto gelehnt auf einer belebten Straße der italienischen Hauptstadt. Dabei trägt er eine schwarze Sonnenbrille und ein offenes blaues Hemd über einem weißen Shirt. Von seiner Begleitung ist nicht viel zu erkennen: Sie steht mit dem Rücken zur Kamera und ist anscheinend in ein Gespräch mit dem Schauspieler vertieft. Aber auch wenn man ihr Gesicht nicht sieht, scheint die junge Frau mit ihren zum Zopf gebundenen, langen dunklen Haaren definitiv nicht Taylor Russell zu sein! Ob es sich bei seiner Gesprächspartnerin nur um eine platonische Freundin handelt? In welcher Beziehung die beiden Fotografierten zueinander stehen, lässt sich anhand der Aufnahme nicht ausmachen.

Sowohl der One Direction-Star als auch die "Waves"-Darstellerin haben ihre Beziehung stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Obwohl Harry in Amerika und Taylor in London lebt, sollen sich die beiden über ein Jahr lang gedatet haben. Wie ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun verriet, sei damit jetzt aber erst mal Schluss: "Harry und Taylor haben ihre Beziehung beendet. Sie haben nach ihrer Reise nach Japan eine schwere Zeit durchgemacht und nehmen sich jetzt eine Auszeit."

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Russell im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, das Bild von Harry mit der unbekannten Frau ist ein Hinweis darauf, dass er wieder Single ist? Ja, für mich sieht das ganz danach aus. Nein, ich glaube, sie ist einfach nur eine Freundin von ihm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de