Vor Halbfinale: Dieses "Prominent getrennt"-Paar muss gehen!

Für zwei Ex-Paare wird es in der aktuellen Folge von Prominent getrennt ernst! Bei der letzten Nominierung kassierten die Love Island-Stars Melina Hoch und Tim Kühnel die meisten Stimmen gegen sich. Eigentlich hätten sie somit die Villa der Verflossenen verlassen müssen. Doch dann folgte die große Überraschung: Sie dürfen in einem Duell gegen die Zweitplatzierten Nico Legat (26) und Sarah Liebich um den Verbleib in der Show kämpfen! "Im Endeffekt ist es für Melina und Tim Glück gewesen. Unser Pech, deren Glück", ärgert sich Sarah im Interview. Trotzdem treten beide Ex-Paare hoch motiviert in einer Würfel-Challenge gegeneinander an. Doch wer schafft es, sich in dem Spiel durchzusetzen und so in das Halbfinale einzuziehen?

Die Verflossenen müssen so schnell wie möglich einen Turm aus Würfeln stapeln und dabei auf die richtige Reihenfolge der Symbole achten. "Die haben keine Chance, weil wir das bessere Paar sind! Ich werde für Sarah heute sterben, wir werden hier Vollgas geben", macht der Sohn von Thorsten Legat (55) vor Spielbeginn deutlich. Doch ob ihnen das gelingt? Anfangs können die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten einen kleinen Vorsprung gewinnen. Doch dann ziehen Melina und Tim an ihnen vorbei! Die Cheerleaderin und der Stuttgarter gewinnen das spannende Match. Glücklich erklärt der 27-Jährige: "Ich freue mich so, in diese Scheiß-Villa zu gehen und die Gesichter der anderen zu sehen. Das ist so eine Genugtuung!"

In dem Spiel haben Tim und Melina bewiesen, wie gut sie miteinander zurechtkommen. Doch wieso hat sich das ehemalige "Love Island"-Paar überhaupt getrennt? Während "Prominent getrennt" wurde bekannt, dass der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat Melina betrogen hatte. Im Klub soll er mit einer anderen herumgeknutscht haben. In einer vorherigen Folge gestand Tim jedoch, wie sehr er diesen Fehler bereue: "Dass ich einfach mit einem einzigen Tag, mit einem einzigen Abend drei Jahre kaputtgemacht habe, das ist einfach so krank!"

Prominent getrennt, RTL Nico Legat und Sarah Liebich bei "Prominent getrennt"

Instagram / melina.hoch Tim Kühnel und Melina Hoch, Realitystars

