Offiziell: Hansi Flick wird neuer Trainer des FC Barcelona!

Nach einigen Munkeleien ist es endlich offiziell: Ex-Bundestrainer Hansi Flick (59) ist neuer Cheftrainer beim Fußballklub FC Barcelona. Das verkündet das Team nun auf X. In einem Videoclip ist der Ex-Kicker zu sehen, wie er in die Hände klatscht und breit in die Kamera lächelt. Dazu schreibt der Verein: "Das ist unser Moment. Flick ist hier." Damit tritt er in die Fußstapfen des Ex-Barca-Trainers Xavi Hernández. Der FC Barcelona hat erst vor Kurzem die Auflösung des Vertrages mit dem Spanier bekannt gegeben.

"Der FC Barcelona und Xavi Hernández Creus haben sich darauf geeinigt, den Vertrag des Trainers und seines Teams mit dem Klub bis zum Ende der Saison 2024/25 aufzulösen", heißt es in einem Statement, das die Verantwortlichen auf der offiziellen Website des Vereins teilten. Weiter lautet die Erklärung: "Der Klub dankt Xavi und dem restlichen Trainerstab öffentlich für ihr Engagement, ihre Hingabe und Großzügigkeit sowie für ihre Hilfe bei der Erzielung einer Einigung über die Vertragsauflösung. Darüber hinaus wünschen wir ihm für die Zukunft sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene viel Erfolg."

Hansi kommt die erneute Chance, sich zu beweisen, sicherlich ganz gelegen: Von 2019 bis 2021 war er beim FC Bayern als Trainer tätig gewesen und hatte mit der Mannschaft so einige Titel geholt. Danach trainierte er von 2021 bis 2023 die deutsche Nationalmannschaft – allerdings mit mäßigem Erfolg. Im vergangenen Herbst war er dann aufgrund der schlechten Leistungen der Nationalmannschaft schließlich entlassen worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Xavi, ehemaliger Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Hansi neuer Trainer beim FC Barcelona wird? Ich finde das super und freue mich sehr für ihn! Ich finde es schade! Ich hätte gerne mehr von Xavi gesehen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de