Darum darf Prinz Harry bei Charles' Krönung nicht fehlen

Noch herrscht Eiszeit zwischen Prinz Harry (38) und seiner Familie. Die Krönung seines Vaters König Charles III. (74) findet am 6. Mai statt. Dieser hat Harry und dessen Frau Meghan (41) zu den Feierlichkeiten eingeladen. Eine feste Zusage des Paares gibt es aber bisher nicht. Die beiden sollen jedoch hoffen, dass ihre Teilnahme die Wogen in der Familie etwas glätten kann. Aus diesem Grund kann Harry bei der Krönung seines Vaters nicht fehlen!

Royal-Experte Alexander Larman erklärt jetzt gegenüber Us Weekly, dass Harry praktisch an der Krönung teilnehmen muss, um eine Chance auf Aussöhnung mit dem Königshaus zu haben. "Wenn er nicht hingeht, sagt er fast: 'Ich will mit meiner Familie keine Beziehung haben''", erklärt der Autor. Es würde ihn sehr wundern, wenn Harry und Meghan nicht zum Event erscheinen.

Ein anderer Royal-Experte erklärte bereits gegenüber OK!, dass eine Teilnahme des Paares an der Krönung nicht nur für den Familienfrieden gut wäre, sondern auch positive Auswirkungen auf Harry und Meghans Marktwert haben könnte: "Sie bekommen nur Arbeit, weil sie Royals sind. Isolation von alledem würde sich negativ auf Verträge auswirken", erläuterte Richard Fritzwilliam.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Februar 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

