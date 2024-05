"Für Peter und mich": Yvonne Woelke kauft Wohnung in Berlin!

Yvonne Woelke (44) wird mit Peter Klein (57) sesshaft! Wie die einstige Das große Promi-Büßen-Kandidatin gegenüber Bild verrät, hat sie kürzlich eine Immobilie erworben – in die auch ihr angeblich nur guter Freund Peter einkehren wird. "Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku’damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten", schildert die Schauspielerin und fügt hinzu: "Wir gründen jetzt eine Wohngemeinschaft. Ich übernachte auch ständig bei ihm auf Mallorca. Ich muss mich ja revanchieren."

Ob die beiden dann auch das Bett teilen werden? Damit haben sie zumindest schon Erfahrung. Nachdem die Affärengerüchte im Januar vergangenen Jahres ihren Lauf genommen hatten, nahmen die 44-Jährige und der Ex von Iris Klein (57) zusammen bei Wettkampf in 4 Wänden teil. In der Show renovierten sie gemeinsam eine Wohnung und schliefen auch in einem Bett. Während der Sendung gestand der Ex-Promi Big Brother-Bewohner, dass er Gefühle für Yvonne habe: "Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt, ich meine, das ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr."

Dass zwischen Peter und Yvonne trotzdem nichts Ernstes läuft, machen die zwei immer wieder deutlich. Die Gerüchte um eine Romanze der beiden halten sich deshalb bereits seit eineinhalb Jahren hartnäckig. Zuletzt befeuerten die beiden diese sogar selbst: Sie veröffentlichten kürzlich einen Song namens "Verbotene Liebe". Gegenüber Bild erklärt die Moderatorin den Hintergrund des Liedes: "Wir sind gute Freunde, das Lied handelt von einer fiktiven Liebe, die auf Ablehnung stößt. Aber natürlich hat es auch Parallelen zu der Affäre, die uns nachgesagt wird."

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein

