Verena Kerth und Marc Terenzi sollen sich getrennt haben!

Zwischen Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) ist alles und aus und vorbei! Zumindest behauptet das jetzt ein Insider gegenüber Bild: Demnach habe die TV-Bekanntheit den Schlussstrich gezogen, Verena wolle ihr Leben nun komplett umkrempeln. Dem Informanten zufolge habe sie nicht mehr mit ihrem Partner zusammen arbeiten und planen können, da Marc zu keinem Termin erscheine – Verena sucht jetzt angeblich nach Jobs und einem neuen Management. Gegenüber ihren Freunden soll die Blondine das Liebes-Aus bereits bestätigt haben. Öffentlich äußerte sich weder Verena noch Marc dazu.

Die Trennungsgerüchte scheinen nicht zu überraschen, denn Verena erschien in den vergangenen Wochen immer wieder alleine auf Events: So besuchte die 42-Jährige alleine den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Gegenüber dem Blatt erklärte sie jedoch: "Bei Marc und mir ist alles gut. Man darf ja mal alleine verreisen. Man hat uns jetzt die ganze Zeit im Doppelpack gesehen. Jetzt soll er mal ein bisschen arbeiten." Marc hätte lediglich aus "organisatorischen Gründen" nicht mitkommen können.

Vor zwei Jahren waren Verena und Marc zusammen gekommen. Nach ihrem Rauswurf aus dem Dschungelcamp hatte der Musiker für seine Liebste sogar eine besondere Überraschung vorbereitet: Noch in Australien stellte er ihr die Frage aller Fragen. Doch ihre Beziehung war große Hürden ausgesetzt: So wurde dem Sänger unter anderem vorgeworfen, die damals minderjährige Tochter seiner Ex am Po angefasst und ihr anzügliche Nachrichten geschickt zu haben. Verena stand Marc in dieser schwierigen Zeit zur Seite. "Ich muss sagen, ich habe schon viel durchgemacht und mitgemacht, [...] aber so eine extreme Situation muss man erst mal durchstehen und verdauen", erklärte sie laut RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Popstar Marc Terenzi

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth, 2024 in Cannes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Verena und Marc sind wirklich getrennt? Ja, immerhin waren sie ja zuletzt auch sehr oft allein unterwegs. Nee, ich glaube, die zwei sind noch ein Paar. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de