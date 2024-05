Seit ungefähr drei Wochen: Betty Taube ist wieder Single!

Bei Betty Taube (29) und ihrem Partner ist alles aus! Rund zwei Jahre lang war die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin in festen Händen gewesen. Wie sie nun auf der "Bad Boys: Ride or Die"-Filmpremiere gegenüber Promiflash ausplaudert, ist sie mittlerweile aber wieder Single: "Ich bin frisch getrennt. Seit drei Wochen ungefähr. Aber mir geht es richtig gut damit. Also für mich war diese Trennung eine richtige Befreiung."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de