So sportlich setzt Lea Michele ihren Babybauch in Szene!

Lea Michele (37) ist aktuell auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft. Zusammen mit ihrem Ehemann Zandy Reich erwartet sie Baby Nummer zwei. Zwar gibt die ehemalige Glee-Darstellerin nicht allzu viel über ihre anderen Umstände preis – mit ihren Looks gibt sie aber gern das eine oder andere Babybauch-Update. So wie jetzt! Paparazzi erwischten die Schauspielerin am Dienstagnachmittag in New York auf dem Weg zum Lunch. In einer kurzen schwarzen Radlerhose und einem dazu passenden Crop-Top betonte sie ihre immer größer werdende Mitte gekonnt. Dazu kombinierte sie eine elegante Tasche und weiße Sportschuhe.

Allzu lange dürfte die 37-Jährige auf ihr zweites Kind nicht mehr warten. Erst kürzlich verriet Lea auch ganz nebenbei das Geschlecht ihres Babys. "Heute ist der beste Muttertag aller Zeiten, indem ich meinen Sohn im Arm halte, der mich zu einer Mutter gemacht hat... und meine Tochter in mir trage", schrieb sie via Instagram anlässlich des Muttertages. Damit bestätigt sie: Ihr Sohnemann Ever Leo bekommt eine Schwester.

Seit 2017 gehen Lea und Zandy nun schon gemeinsam durchs Leben. Mit einem niedlichen Pärchen-Posting machte sie damals ihre neue Liebe offiziell. Zwei Jahre später folgte dann die Hochzeit. Seine Liebe krönte das Paar dann nur kurz darauf mit dem ersten gemeinsamen Sohn. Baby Nummer zwei soll jetzt schon ganz bald die kleine Familie komplettieren.

Instagram / leamichele Lea Michele mit Söhnchen Ever

Getty Images Zandy Reich und Lea Michele in New York, April 2023

