Heiße Bikinibilder: Emily Ratajkowski schickt Urlaubsgrüße!

Heiß, heißer, Emily Ratajkowski (32)! Auf Instagram präsentiert das Model ihren durchtrainierten Körper in Monaco. Für ihre Follower teilt sie mehrere Bikinifotos aus ihrem Urlaub, in denen sie einen ausgefallenen Bikini mit einer Fotocollage von anderen Bademodels trägt. Ihr Outfit schmückt sie mit Diamantringen, einem schwarzen Fischerhut und einer funkelnden Halskette mit dem Namen ihres Sohnes Sylvester. Emily betitelt die Bilder mit "Monaco!" und zeigt allen, wie viel Spaß sie an der Mittelmeerküste hat.

Ihren Followern gefallen die heißen Schnappschüsse der "Gone Girl"-Darstellerin. Ein Fan schwärmt unter ihren Bildern: "Wow! Wie kann man so hübsch und attraktiv sein?" Auch ein weiterer User kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und kommentiert: "Eine wunderschöne Meerjungfrau!" Unter ihren knapp 400.000 Likes sind auch ihre engsten und guten Freundinnen Hailey Bieber (27) und Camila Cabello (27).

Die "We Are Your Friends"-Schauspielerin zeigt öfters viel Haut. Bei der vergangenen Met Gala begeisterte sie mit einem durchsichtigen Kleid die Menge. Unter dem von funkelnden Steinchen bestickten Kleid trug sie einen Hauch von Nichts. Dass die 32-Jährige dafür häufiger Kritik bekommt, stört sie ganz und gar nicht, wie sie in einem Interview mit Glamour UK verriet: "Wenn ich also in einer bestimmten Stimmung bin, in der ich etwas posten oder tragen möchte, für das ich verurteilt werden könnte, weil es, Zitat, 'verzweifelt' ist, dann denke ich ein bisschen so: 'Na ja, an dem Punkt bin ich nun mal'."

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2024 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Emily aus ihrem Urlaub? Mega, die sind richtig toll geworden! Na ja, sie sind nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de