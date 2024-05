40. Geburtstag stellt Prinz Harry vor Probleme mit Royals

Prinz Harry (39) steht ein großer Tag bevor: Der royale Rotschopf feiert im September seinen 40. Geburtstag. Doch das besondere Ereignis könnte zu großen Problemen mit einigen Mitgliedern der königlichen Familie führen. Der Adelsexperte Tom Quinn vermutet im Interview mit Mirror, dass Harry seinen Ehrentag mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) und ihren beiden gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (2) feiern wird. Er glaubt aber, dass auch seine königlichen Verbündeten, Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34), zu den Feierlichkeiten dazustoßen wollen – das könnte aber zum Problem werden: "Wenn Mitglieder der königlichen Familie an Harrys 40. Geburtstag teilnehmen werden, dann sind es Beatrice und Eugenie, aber das stellt ein Problem für Harry dar."

Der jüngere Bruder von Prinz William (41) hat zwar ein enges Verhältnis zu seinen beiden Cousinen – möchte sich jedoch von ihrem Vater Prinz Andrew (64) distanzieren. Das führt laut Tom zu Spannungen zwischen dem Dreiergespann. "Er würde gerne seine Cousinen dabei haben, aber er wird die Grenze bei Prinz Andrew ziehen, und das verärgert Beatrice und Eugenie, die ihrem Vater gegenüber loyal sind und ihn unbedingt in irgendeiner Form aus der Versenkung holen wollen", erklärt er. Dennoch wolle der Herzog von Sussex es sich mit den beiden nicht verscherzen: "Harry braucht alle Freunde, die er bekommen kann, aber es gibt Grenzen."

Allerdings schwänzten die royalen Schwestern auch schon das Jubiläum der Invictus Games, aufgrund dessen Harry extra nach London gereist war. Damals gab der Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber GB News an, dass das einen ganz speziellen Grund haben könnte: "Wenn ein Mitglied der königlichen Familie dabei gewesen wäre, hätte man das als Spaltung empfunden. Es wäre unmöglich gewesen, dass Beatrice und Eugenie ohne das Einverständnis des Königs an einer solchen Veranstaltung teilgenommen hätten." Ob Beatrice und Eugenie dann aber trotzdem an Harrys Geburtstagsparty teilnehmen werden, bleibt also fraglich.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

